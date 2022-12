Klaps auf Po bringt Fahrlehrer vor Gericht

Plus Ein 56-Jähriger soll eine Fahrschülerin sexuell belästigt und zudem Geld unterschlagen haben. Für ihn steht viel auf dem Spiel.

Es ging um mehrere Fälle von Unterschlagung, um sexuelle Belästigung und indirekt auch um die berufliche Zukunft des angeklagten Fahrlehrers: Sollte er vor dem Memminger Amtsgericht verurteilt werden, könnte ihm untersagt werden, weiter in seinem Beruf zu arbeiten.