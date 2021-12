Pony starb qualvoll: Halterin wegen Tierquälerei vor Gericht

Plus Eine Frau aus dem Unterallgäu steht wegen Tierquälerei vor Gericht. Doch auch das Veterinäramt reagierte spät auf den Zustand des Ponys.

Das Fuchspony „Timmy“ ist alt, krank und abgemagert, als es eingeschläfert werden muss. Die 57-jährige Halterin des Ponys soll das Tier vernachlässigt und ihm dadurch „länger anhaltende erhebliche Leiden“ zugefügt haben. Weil sie einen Strafbefehl wegen Tierquälerei nicht akzeptiert hat, sitzt sie jetzt als Angeklagte neben ihrem Verteidiger Reinhard Metzger vor Amtsrichter Nicolai Braun.