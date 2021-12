Neuer Handelsrichter: Von der Raiffeisenbank Pfaffenhausen ans Landgericht

Plus Walter Eberhard von der Raiba Pfaffenhausen wird sich am Landgericht Memmingen mit Handelsstreitigkeiten befassen.

Von der Bank auf den Richterstuhl: Eigentlich ist Walter Eberhard Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Pfaffenhausen. Nun hat er noch einen zweiten Job: Er ist zum Handelsrichter am Landgericht Memmingen ernannt worden. Dort wird er künftig an Prozessen teilnehmen, beispielsweise, wenn ein Streit zwischen zwei Kaufleuten eines Richterspruchs bedarf.