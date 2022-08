Allgäu Airport: Ministerrat soll bald über Schutzzonen entscheiden

Lärmschutzzonen beim Allgäu Airport werden vergrößert. Laut Verkehrsministerium haben dazu sieben Gemeinden, Verbände und Organisationen eine Stellungnahme abgegeben.

Vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass die Lärmschutzzonen am Allgäu Airport in Memmingerberg erweitert werden sollen. Als Hauptgrund für diesen Schritt nennt das bayerische Verkehrsministerium den Planfeststellungsbeschluss für die Erweiterung des Verkehrsflughafens Memmingen, der seit dem 6. April 2017 bestandskräftig ist. So wurde etwa die Start- und Landebahn inzwischen verbreitert. Die betroffenen Gemeinden und weitere Träger öffentlicher Belange hatten bis Anfang Juli die Möglichkeit, sich schriftlich dazu zu äußern.

Stellungnahmen aus sehr unterschiedlichen Perspektiven

Wie das Verkehrsministerium nun auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, sind insgesamt sieben Stellungnahmen abgegeben worden. Auf die Frage, welche Änderungswünsche dabei aufgekommen waren, teilt ein Sprecher des Ministeriums mit: „Die Stellungnahmen waren sehr unterschiedlich, was sich aus der unterschiedlichen Perspektive des jeweiligen Verfassers erklärt. Wesentliche neue Aspekte, die nicht schon vorher im Verfahren erkennbar waren, wurden nicht vorgetragen.“ So hätten etwa Gemeinden ihre Sorge um ihre kommunale Planungshoheit hervorgehoben. Ein positives Signal habe es hingegen etwa von Wirtschaftsverbänden gegeben.

Wie berichtet, haben die Schutzzonen vor allem Auswirkungen auf die Bautätigkeit einer Kommune. So ist innerhalb solcher Lärmschutzzonen laut Umweltbundesamt der Bau von „schutzbedürftigen Einrichtungen“ verboten, dazu zählen etwa Krankenhäuser und Seniorenheime. Auch eine Wohnbebauung könnte in diesem Bereich mit einem größeren Aufwand verbunden sein. Gleichzeitig könnten Grundstückseigentümer Ansprüche auf Erstattung von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen oder für Beeinträchtigungen des Außenwohnbereichs gegen den Flughafen Memmingen geltend machen. Betroffen von dieser Neuausrichtung sind unter anderem die Gemeinden Westerheim, Ungerhausen, Memmingerberg und Benningen.

Eine Änderung der Flugrouten am Allgäu Airport wird es nicht geben

Eine Änderung der Flugrouten wird es mit den neuen Schutzzonen am Allgäu Airport aber nicht geben. Wie das Ministerium bereits im Juli gegenüber unserer Redaktion erklärt hatte, seien die aktuellen Strecken die Grundlage für die Ermittlung der neuen Zonen.

Mit der Auswertung des Anhörungsverfahrens werde sich in Kürze der Ministerrat befassen. „Dies ist zeitnah nach der Sommerpause geplant“, teilt das Verkehrsministerium mit. Wird die Verordnung beschlossen, müsse sie ausgefertigt und im bayerischen Gesetzes- und Verordnungsblatt veröffentlicht werden. Geplant ist, dass sie einen Tag nach Veröffentlichung in Kraft tritt. „Damit ist dann der neue Lärmschutzbereich gültig“, erklärt der Sprecher des Ministeriums.