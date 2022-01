Memmingerberg

Kommt ein weiterer A96-Anschluss bei Memmingerberg?

So oder so ähnlich könnte die zusätzliche Autobahnausfahrt auf der A96 bei Memmingerberg einmal aussehen. Doch ob es tatsächlich dazu kommt, ist zumindest fraglich. Denn laut dem Bundesverkehrsministerium ist nur „in wenigen Fällen eine neue Anschlussstelle erforderlich“.

Plus Der Verkehr rund um den Airport bereitet den Memmingerbergern Kopfzerbrechen. Landrat Eder verweist auf ein neues Gutachten und bringt einen Antrag beim Bund ins Spiel.

Von Johannes Schlecker

Es ist ein zweischneidiges Schwert: Einerseits bezeichnet der Memmingerberger Rathauschef Alwin Lichtensteiger die gewerbliche Entwicklung im näheren und weiteren Umfeld des Allgäu-Airports als sehr erfreulich. Andererseits nimmt ihm zufolge mit jeder neuen Firmenansiedlung und steigenden Passagierzahlen auch der Verkehr in diesem Gebiet zu. „Im Bereich des Kreisverkehrs Künersberg an der A96-Anschlussstelle Memmingen-Ost stockt es jetzt schon jeden Tag.“ Nicht erst seit einer möglichen Ansiedlung des Online-Versandhändlers Amazon im südlichen Bereich des Flughafens werden daher die Rufe nach einer zusätzlichen Autobahnauffahrt wieder lauter. „Es ist der richtige Zeitpunkt, um diesem Appell noch einmal Nachdruck zu verleihen“, findet Lichtensteiger. Aus diesem Grund hat er sich an Landrat Alex Eder gewandt. Dieser bringt ein Verkehrsgutachten ins Spiel, das vor Kurzem in Auftrag gegeben wurde.

