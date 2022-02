Mit Falke und Tennisschläger gegen Vogelschlag am Allgäu Airport

Plus Damit es am Flughafen Memmingen nicht zu Vogelschlag kommt, muss die Abteilung Birdcontrol immer wieder Vögel verscheuchen -mit durchaus ungewöhnlichen Mitteln.

Vogelschlag kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass ein Flugzeug abstürzt. Und die Gefahr, dass ein Flugzeug mit einem Vogel oder mehreren Vögeln zusammenstößt, ist bei Start und Landung am größten, weil die Maschinen dann die Flugbahnen der Tiere kreuzen. Der Flughafen Memmingen kämpft gegen das Problem an. Und zwar mit mehreren Möglichkeiten, beispielsweise mit Falken, Gaskanone, Pistole und Laser, aber auch mit einem Tennisschläger.