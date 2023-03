Fahrerflucht: Lastwagenfahrer verliert Stein, der auf Auto fällt

Ein Lastwagen hat am Dienstagnachmittag bei Mindelau einen Stein verloren, der auf ein Auto fiel. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer des Lkw.

Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines Lastwagens, der am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr von Mindelau in Richtung B16 fuhr. Der rote, mit Kies oder Schotter beladene Lkw verlor einen rund ein Kilogramm schweren Stein, der gegen ein entgegenkommendes Auto flog und dieses beschädigte, teilt die Polizei mit.

Der Lastwagenfahrer beging Unfallflucht

Der Lastwagenfahrer fuhr dann weiter in Richtung B16, ohne sich um den Schaden am Auto der Geschädigten zu kümmern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, am Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter 08261/7685-0 zu melden.