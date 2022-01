13 Wohnungen für den kleinen Geldbeutel in Mindelheim

Plus Auf der Mindelheimer Lautenwirtswiese entstehen 43 weitere Wohnungen. Jetzt gibt es keinen Grund mehr, nicht mit dem Bauen anzufangen.

Der Bauausschuss der Stadt Mindelheim hat die letzten Hürden für die Bebauung der sogenannten Lautenwirtswiese beseitigt: Einstimmig stimmten die Stadträte mit elf Stimmen für den Bau von sieben Mehrfamilienhäusern und drei Tiefgaragen. Damit können 43 Wohnungen entstehen. Darunter sind auch drei Häuser, in den 13 Wohnungen Platz finden, die sozial gefördert werden.