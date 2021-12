200 Corona-Spaziergänger auf dem Marienplatz in Mindelheim

Die Polizei begleitet das stille Treffen in der Mindelheimer Altstadt.

In der Mindelheimer Innenstadt haben sich am Montag um 18 Uhr rund 200 Personen in kleineren Grüppchen auf dem Marienplatz eingefunden, darunter auch Familien mit Kindern. Eine Versammlung war im Vorfeld nicht angezeigt oder genehmigt worden. Ein Versammlungsleiter gab sich nicht zu erkennen.

Die Menschen spazierten ruhig durch die Mindelheimer Altstadt

Nach etwa 15 Minuten spazierte ein Teil auf dem Bürgersteig zunächst zum Unteren Tor, wechselte die Gehwegseite, um über das Obere Tor wieder zum Marienplatz zu laufen. Diesem Rundgang schlossen sich die anderen Teilnehmer an. Bis 19.30 Uhr löste sich die Versammlung laut Polizei wieder auf. Es gab weder Reden noch Transparente. Auch Zwischenfälle gab es keine.

Die "Spaziergänger" hatten sich via Telegram verabredet

Beamte der Mindelheimer Polizei begleiteten den Spaziergang, zu dem zuvor über den Messenger Telegram aufgerufen worden war. (mz)