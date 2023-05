Alarmanlage verscheucht Einbrecher in Mindelheim

Ein Einbrecher versucht gewaltsam, in eine Wohnung in Mindelheim einzudringen. Die Alarmanlage hatte er nicht bemerkt.

Am Freitag, gegen 22.20 Uhr versuchte ein Unbekannter, in eine Wohnung in Mindelheim einzubrechen. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag ereignete sich der Vorfall in der Georgenstraße. Die Erdgeschosswohnung, welche sich der Einbrecher ausgesucht hatte, sei derzeit unbewohnt.

Die Polizei Mindelheim bittet nach dem versuchten Einbruch um Hinweise

Der Unbekannte versuchte, gewaltsam in die Wohnung zu gelangen. Dabei löste allerdings die Alarmanlage aus. Der laute Alarm verscheuchte den Einbrecher. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 zu melden. (mz)

