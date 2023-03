Mindelheim

ARD-Börsenexperte Gürne fordert Europa zum Investieren auf

Der ARD-Börsenexperte Markus Gürne spacht bei der Genobank in Mindelheim. Das Bild zeigt von links: Anton Jall (Vorsitzender der Genobank Unterallgäu), ARD-Moderator Markus Gürne, Tino Breun von Union Investment und Aufsichtsratsvorsitzender Rudolf Jackel.

Es ist noch nicht lange her, da war der ARD-Börsenexperte Markus Gürne schon einmal in Mindelheim. Am Maristenkolleg sprach er mit Schülerinnen und Schülern und machte ihnen Lust auf Wirtschaft.

ARD-Mann Markus Gürne hinterließ am Gymnasium und der Realschule einen so guten Eindruck, dass ihn die Verantwortlichen der Genossenschaftsbank Unterallgäu für ein weiteres Gastspiel in der Unterallgäuer Kreisstadt buchten. Im Forum sprach der Stuttgarter auf der Mitgliederversammlung des Geldinstituts. Wer die "Tagesschau" in der ARD etwas zu früh einschaltet, kennt Gürne. Er ist einer der Moderatoren von "Börse vor acht". Wirtschaft ist denn auch sein Spezialgebiet. Sein Thema in Mindelheim: Die Rolle Europas und Deutschlands und wie der Wohlstand bewahrt werden kann. Mehrere Billionen Euro liegen auf der hohen Kante "Wir Deutschen haben die Bürokratie perfektioniert, die anderen in der Welt machen es ohne", sagte Gürne. Deutschland habe mehrere Billionen Euro auf der hohen Kante, dabei sei die Infrastruktur marode. Viele Schienenwege und Straßen müssten saniert werden. Falsch sei die Annahme, dass die USA Deutschland dauerhaft militärisch unterstützen werden, Russland günstige Energie liefere und China unseren Wohlstand fördere. Gegenüber den großen Spielern auf der Weltbühne USA und China habe Europa kaum etwas zu bieten, aber Geldvermögen, so Gürne. Jetzt gelte es anzupacken. "Wir müssen einen Werkzeugkasten zusammenstellen. Europa ist toll und vielfältig." Es gelte, in die Wirtschaft Geld zu pumpen, anstelle es faul herumliegen zu lassen. Ökologie sei nicht nur ein Ideal, sondern auch ein idealer Renditebringer und senke Abhängigkeiten. Familiengeführte Unternehmen seien unsere Stärke. Die Zeit des risikolosen Zinses sei vorbei, dafür gebe es ein zinsloses Risiko. Um sich gegen die Mächte in Asien zu behaupten, müsse Europa als Einheit auftreten. Anton Jall und Rudolf Jackel hören im Sommer auf Veränderungen zeichnen sich auch bei der Genossenschaftsbank Unterallgäu ab. Bankvorstandsvorsitzender Anton Jall und Aufsichtsratsvorsitzender Rudolf Jackel werden im Sommer in Ruhestand gehen. Beide Genossenschaftler schilderten die bewegten Jahrzehnte der Bank und übergeben den Nachfolgern ein "wohlbestelltes Haus“ mit nicht ganz 20.000 Mitgliedern. Als ideale Konstellation betrachtet Jall die Verbindung von Bank und Warenhandel. Bis heute liegt dem Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisen-Gründungsgedanke vor: "Was einer nicht schafft, das schaffen viele." Mit 108.000 Euro Spenden im Vorjahr hätten sie viel soziales Engagement gezeigt. Die Bank habe mit ihrer um 5,5 Prozent (69 Millionen Euro) gestiegenen Bilanzsumme 1,32 Milliarden Euro erreicht. Mit 173 Mitarbeitenden und 16 Auszubildenden habe sie eine straffe Personalstruktur. Das Betriebsergebnis von einem Prozent des Umsatzes liege deutlich über dem Niveau in Bayern, vermerkte Jall. Neu in den Aufsichtsrat wählte die Versammlung, Landwirt Hugo Mayer aus Apfeltrach. In die Welt des Geldes ließ Tino Breun, Vertriebsdirektor von Union Investment blicken. Durch die hohe Inflation würden die Deutschen zur Kasse gebeten. Bei acht Prozent würde das Vermögen schnell weniger und die Staatsschulden ebenso. Für die Folgejahre schätzt Breun die Inflation auf drei bis vier Prozent.

