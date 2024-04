Arrestzelle statt Hotel

Ein 44-Jähriger hat am Dienstag in einem Hotel in Mindelheim randaliert und so die Polizei auf den Plan gerufen.

Ein 44-Jähriger hat die Nacht auf Mittwoch nicht wie geplant in einem Mindelheimer Hotel verbracht, sondern in einer Arrestzelle der Polizei. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann zuvor in dem Hotel randaliert. Er war so sehr in Rage geraten, dass er das Mobiliar beschädigte und verschiedene Einrichtungsgegenstände aus dem Fenster warf. Was den Mann derart aufgebracht hatte, lässt der Polizeibericht offen. Allerdings ist von einer "nicht unerheblichen Alkoholisierung" die Rede. Weil er so aggressiv war, nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam. Weil er nicht in Deutschland wohnt, musste er für das zu erwartenden Strafverfahren eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen - und zudem den Schaden in Höhe von rund 2000 Euro begleichen, den er in dem Hotel angerichtet hat. (mz)