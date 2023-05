Mindelheim

18:00 Uhr

Asien-Experte entdeckt Schätze im Mindelheimer Textilmuseum

Friederike Haber (links) und Doris Wenzel kamen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus, als Walter Bruno Brix mit ihnen die Asiatika in der Sammlung von Hilda Sandtner durchging. So ahnten sie nicht, dass es sich bei dem perlenbestickten Kleid um ein chinesisches Hochzeitkleid handelt.

Plus Die Sammlung, die den Grundstock des Mindelheimer Textilmuseums bildet, galt manchem als nahezu wertlos. Ein Experte kommt jedoch zu einer ganz anderen Einschätzung.

An Kritikern mangelte es in all den Jahrzehnten nie: Hilda Sandtner – wenn man so will die Gründerin des Mindelheimer Textilmuseums – habe einfach wahllos gesammelt und alles aufgehoben, sogar als früher "Messie" wurde sie bisweilen verspottet. Nun hat sich ein Experte für ostasiatische Textilien und Kunstgegenstände ihre Sammlung angesehen – und kommt zu einem völlig anderen Ergebnis.

Im Depot des Mindelheimer Textilmuseums stapeln sich die Schachteln fast bis zur Decke. Foto: Sandra Baumberger

Drei Tage lang hat Walter Bruno Brix sich durch das Depot des Textilmuseums gearbeitet. Hat zusammen mit dessen Leiterin Doris Wenzel und ihrer Nachfolgerin Friederike Haber große weiße Kartons auf den mit Seidenpapier bedeckten Tisch gestellt, den Deckel abgenommen – und in vielen Fällen einfach nur gestaunt. Wahllos gesammelt, so viel steht für ihn fest, habe Hilda Sandtner auf keinen Fall. "Sie hat mit großem Sachverstand gesammelt – sehr gut und wissend", sagt er und ist sichtlich beeindruckt von der Bandbreite dessen, was ihre Sammlung alles abbildet.

