Mindelheim

07:02 Uhr

Mindelheim will aus der NS-Katastrophe Lehren ziehen

Plus Stadtrat beschließt, die Zeit zwischen 1920 und 1950 in Mindelheim aufarbeiten zu lassen. Der Bürgermeister verspricht sich davon einen Schlussstrich, andere Stadträte widersprechen.

Von Johann Stoll

Wie erlebten die Menschen die Zeit zwischen 1933 und 1945 in Mindelheim? Welche Bedeutung hatte der Nationalsozialismus für die Geschichte Mindelheims? Was änderte sich am Ende der Weimarer Republik in Mindelheim zu Beginn des NS-Regimes? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? All diese Fragen will die Stadt nun beantwortet wissen und hat deshalb ein renommiertes Forschungsinstitut beauftragt.

