Ausbildungsmesse: Das ganze Mindelheimer Forum voller Chancen

Plus Bei der Ausbildungsmesse BAM in Mindelheim informieren sich über 800 junge Leute über Berufsbilder und Karrierechancen. Auch die Anbieter freuen sich über das Interesse.

Von Andy Zündt

Besser vorbereitet als in den vergangenen Jahren und mit auffallend großem Interesse zeigten sich die Jugendlichen beim Präsenztag der Berufsausbildungsmesse Mindelheim am vergangenen Freitag im Forum der Kreisstadt. Dieses Lob aus dem Mund erfahrener Personalentscheider war an den meisten der knapp 90 Messestände von Unternehmen und Institutionen der Region zu hören. In einer Zeit, in der der Fachkräftemangel den Weg zum Traumjob einfacher macht, denn je, ist der Elan der Schülerinnen und Schüler umso erfreulicher. „Es sind schon einige sehr gute Gespräche zustande gekommen“, sagt etwa Timothy Klein, Assistent der Ausbildungsleitung beim V-Markt, bereits am frühen Vormittag.

Das Glücksrad der Firma Glass war Blickfang und Anziehungspunkt bei der BAM in Mindelheim. Foto: Andreas Zündt

Auch am Stand von Grob ist man mit der Resonanz zufrieden. Der größte Ausbildungsbetrieb im Landkreis verzeichnet seit dem massiven Einbruch während der Pandemie wieder deutlich steigende Bewerberzahlen. Zwischen 100 und 110 junge Menschen werden hier heuer in ihre berufliche Zukunft starten. „Für dieses Jahr sind wir schon sehr gut versorgt“, sagt Florian Rauch, der gemeinsam mit Andreas Jedelhauser für die Ausbildungsleitung zuständig ist. Dieses Glück haben längst nicht alle Betriebe: „Manche, vor allem kleinere Handwerksunternehmen, haben bislang noch gar keinen Azubi gefunden, obwohl der Bedarf da wäre“, berichtet Yvonne Goldstein von der Agentur für Arbeit. „Auch hier auf der BAM gibt es einige Stände, an denen man sich direkt für ein Praktikum anmelden kann – und wenn die Chemie dann stimmt, ist der Ausbildungsplatz so gut wie sicher, ganz ohne Bewerbungsverfahren.“

