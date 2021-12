Autofahrer bei Unfall auf der B16 bei Mindelheim schwer verletzt

Auf der B16 bei Mindelheim prallt ein Auto in einen Lastwagen. Der Autofahrer wird dabei schwer verletzt. Die B16 war für eineinhalb Stunden nur einspurig befahrbar.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B16 bei Mindelheim wurde am Samstag ein Autofahrer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei habe der Autofahrer gegen 19 Uhr auf Höhe des Abzweigs nach Westernach einen langsamer fahrenden Lastwagen übersehen. Das Auto prallte in den Lkw. Der Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto erlitt durch den Aufprall auf den Lastwagen einen Totalschaden

Das Auto erlitt einen Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens beziffert die Polizei mit etwa 3000 Euro. Die B16 war für die Unfallaufnahme bei Mindelheim etwa eineinhalb Stunden teilweise nur einspurig befahrbar. (mz)

Lesen Sie dazu auch