Autofahrer erfasst betrunkenen "Geisterradler"

In Mindelheim sind ein alkoholisierter Pedelec-Radler und ein Auto zusammengestoßen. Warum beide Fahrer nun mit Konsequenzen rechnen müssen.

An der Einmündung Allgäuer Straße/Industriestraße in Mindelheim ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mann verletzt wurde.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 40-Jähriger mit einem Pedelec auf dem Geh- und Radweg der Allgäuer Straße in nordöstlicher Richtung, entgegengesetzt der Fahrtrichtung.

Der Autofahrer übersah den Radler auf dem E-Bike

Ein 45-jähriger Autofahrer wollte von der Industriestraße nach rechts auf die Allgäuer Straße abbiegen, übersah dabei aber den Radler, der vom Radweg auf die Fahrbahn wechselte, heißt es weiter im Polizeibericht.

De E-Bike-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Mann wirkte Polizeiangaben zufolge "deutlich alkoholisiert", ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Der Autofahrer und der Radfahrer müssen nun mit Konsequenzen rechnen

Beide Fahrer müssen nun mit Konsequenzen rechnen: Gegen den Pedelecfahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Autofahrer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.