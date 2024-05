Autofahrer stößt mit Radler zusammen

Ein Autofahrer hat in der Allgäuer Straße in Mindelheim einen Radfahrer übersehen, der auf der falschen Straßenseite unterwegs war.

Als ein 57-Jähriger Autofahrer am frühen Mittwochabend in Mindelheim in die Allgäuer Straße einfahren wollte, hat er einen 33-jährigen Radfahrer übersehen, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 900 Euro. (mz)