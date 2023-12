Autokran landet bei Mindelheim im Straßengraben

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr Mindelheim und anderen Rettungskräften ist es am Freitagabend bei Mindelheim gekommen.

Gegen 17.30 Uhr war es auf der B16 zwischen Mindelheim und Kloster Lohhof zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autokran und Pkw waren auf schneeglatter Fahrbahn kollidiert. Der Lkw rutschte ebenso wie die Pkw in den angrenzenden Acker. Dabei kippte der Lkw um. Der Fahrer konnte mit offenbar leichteren Verletzungen geborgen werden. Autofahrer in Richtung Norden werden von der Feuerwehr über Westernach umgeleitet. Der Einsatz dauert an. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.