Öffnungszeiten, Preise & mehr: Die Freibad-Saison im Unterallgäu startet

Die Freibäder in Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim öffnen - aber wann genau? Was kostet der Eintritt und ab wann rechnet sich eigentlich eine Saisonkarte?

Zum Wochenende öffnen in Mindelheim, Bad Wörishofen und Türkheim wieder die Freibäder. Wer eine Jahreskarte für eines der Bäder besitzt, darf damit auch die anderen beiden Bäder besuchen, gekauft werden muss sie jedoch im eigenen Wohnort, sofern man in einem der drei Orte lebt. Doch ab wann rechnet sich so eine Saisonkarte überhaupt? Wie viel kostet der Eintritt in diesem Jahr und wann genau sind die Bäder geöffnet? Wir haben die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst.

Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Jahreskarten im Freibad Mindelheim

Das Mindelheimer Freibad hat unterschiedliche Öffnungszeiten je nach Monat:

Saisonstart im Mindelheimer Freibad ist am Samstag, 18. Mai.

im Mindelheimer ist am Samstag, 18. Mai. Bis Mitte Juni und in der Zeit von Mitte August bis Mitte September hat das Bad täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte August findet der Badebetrieb von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 20 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 19 Uhr statt.

Eintrittspreise im Mindelheimer Schwimmbad:

Erwachsene zahlen 3,50 Euro. Eine Zehnerkarte kostet für sie 30 Euro, eine Dauerkarte 70 Euro. Die Saisonkarte rechnet sich also ab dem 21. Besuch.

zahlen 3,50 Euro. Eine kostet für sie 30 Euro, eine Dauerkarte 70 Euro. Die rechnet sich also ab dem 21. Besuch. Jugendliche von 15 bis 18 Jahren, Studenten, Azubis, Bufdis, Menschen mit Behinderung, Rentner und Arbeitslose zahlen einen ermäßigten Eintritt von drei Euro. 25 Euro kostet eine Zehnerkarte . 60 Euro muss man für die Dauerkarte bezahlen, die sich damit ab dem 21. Besuch rentiert.

von drei Euro. 25 Euro kostet eine . 60 Euro muss man für die Dauerkarte bezahlen, die sich damit ab dem 21. Besuch rentiert. Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen zwei Euro, die Zehnerkarte kostet 15 Euro, die Dauerkarte 40 Euro. Auch hier rechnet sich die Dauerkarte ab dem 21. Besuch.

zahlen zwei Euro, die kostet 15 Euro, die Dauerkarte 40 Euro. Auch hier rechnet sich die Dauerkarte ab dem 21. Besuch. Eine Saisonkarte für Familien kostet 125 Euro (Ehepaare), für Alleinerziehende 70 Euro. Geht man von einer Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern aus, rentiert sich die Jahreskarte ab dem zehnten Besuch (bei Teenagern) beziehungsweise dem zwölften Besuch bei jüngeren Kindern.

kostet 125 Euro (Ehepaare), für Alleinerziehende 70 Euro. Geht man von einer Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern aus, rentiert sich die ab dem zehnten Besuch (bei Teenagern) beziehungsweise dem zwölften Besuch bei jüngeren Kindern. Eine Dauerkabine kostet 35 Euro in der Saison.

Das Freibad in Mindelheim öffnet am 18. Mai. Foto: Tobias Hartmann (Archivbild)

Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Jahreskarten im Freibad Bad Wörishofen

Öffnungszeiten des Freibads Bad Wörishofen:

Das Freibad Bad Wörishofen startet ab Samstag, 18. Mai, in die Saison.

Laut Homepage der Stadt gelten "vorerst folgende Öffnungszeiten": Montag bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr.

Eintrittspreise im Freibad Bad Wörishofen:

Für Erwachsene beträgt der Eintritt 3,50 Euro (mit Kurkarte 3 Euro). Eine Saisonkarte für Erwachsene kostet 80 Euro. Sie rechnet sich also ab dem 24. Freibadtag.

beträgt der 3,50 Euro (mit Kurkarte 3 Euro). Eine für Erwachsene kostet 80 Euro. Sie rechnet sich also ab dem 24. Freibadtag. Kinder und Jugendliche von sieben bis 18 Jahren, Rentner, Schwerbehinderte, Azubis, Schüler, Studenten, Bufdis und andere sozialanspruchsberechtigte Personen zahlen einen ermäßigten Eintrittspreis von zwei Euro. Eine ermäßigte Saisonkarte gibt es für 40 Euro. Sie zahlt sich bereits beim 21. Besuch aus.



von zwei Euro. Eine ermäßigte gibt es für 40 Euro. Sie zahlt sich bereits beim 21. Besuch aus. Für Kinder bis sechs Jahren ist der Eintritt frei.

Einen Feierabentarif für nichtermäßigte Karten gibt es ab 17 Uhr für 2,50 Euro.



für nichtermäßigte Karten gibt es ab 17 Uhr für 2,50 Euro. Der Preis für eine Familienkarte (Ehepartner/eingetragene Lebenspartner inklusive Kinder unter 18 Jahren) beträgt 100 Euro. Geht man von einer Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zwischen sieben und 18 Jahren aus, rechnet sich die Karte bereits ab dem zehnten Besuch für alle.



(Ehepartner/eingetragene Lebenspartner inklusive Kinder unter 18 Jahren) beträgt 100 Euro. Geht man von einer Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zwischen sieben und 18 Jahren aus, rechnet sich die Karte bereits ab dem zehnten Besuch für alle. Eine Kabine kostet in der Saison 40 Euro.

kostet in der Saison 40 Euro. Wer sich einen Liegestuhl ausleihen will, zahlt 3,50 Euro.

Das Freibad von Bad Wörishofen ist ab 18. Mai geöffnet. Foto: Tobias Hartmann (Archivbild)

Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Jahreskarten im Freibad Türkheim

Das Freibad Türkheim öffnet je nach Wetterlage unterschiedlich:

Das Türkheimer Freibad öffnet bereits am Freitag, 17. Mai , zum ersten Mal.

, zum ersten Mal. Bei guter Witterung hat das Freibad täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, bei ungünstiger Witterung von 8 bis 10 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr.

Eintrittspreise im Freibad Türkheim:

Erwachsene über 18 Jahren zahlen 3,50 Euro Eintritt . Eine Zehnerkarte gibt es für 32 Euro. Für eine Saisonkarte muss man 70 Euro zahlen. Sie rechnet sich also ab dem 21. Besuch.



über 18 Jahren zahlen 3,50 Euro . Eine gibt es für 32 Euro. Für eine muss man 70 Euro zahlen. Sie rechnet sich also ab dem 21. Besuch. Einen ermäßigten Eintritt von 2,50 Euro gibt es für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, Bufdis, Azubis und Studenten, Rentner, Senioren und Arbeitslose. Für sie kostet die Zehnerkarte 22 Euro. Eine Jahreskarte kostet sie 50 Euro und zahlt sich ab dem 21. Besuch aus.

von 2,50 Euro gibt es für Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, Bufdis, Azubis und Studenten, Rentner, Senioren und Arbeitslose. Für sie kostet die 22 Euro. Eine kostet sie 50 Euro und zahlt sich ab dem 21. Besuch aus. Kinder und Jugendliche vom sechsten bis zum 16. Lebensjahr sowie Schüler der weiterführenden Schulen und Inhaber der Ehrenamtskarten in blau und Gold zahlen einen noch stärker ermäßigten Eintritt von 1,50 Euro. 13 Euro kostet sie eine Zehnerkarte . Für eine Jahreskarte zahlen sie 30 Euro, die sich damit ab dem 21. Besuch rechnet. Schwerbehinderte in dieser Preisgruppe haben freien Eintritt .

von 1,50 Euro. 13 Euro kostet sie eine . Für eine zahlen sie 30 Euro, die sich damit ab dem 21. Besuch rechnet. Schwerbehinderte in dieser Preisgruppe haben freien . Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Eine Familienkarte gibt es für 90 Euro, eine ermäßigte Familienkarte (für Alleinerziehende, Ehrenamtskarten-Inhaber, Behinderung ab 50%) kostet 60 Euro. Geht man von einer vierköpfigen Familie aus, rechnet sich die Jahreskarte ab dem achten Besuch (bei älteren Kindern) beziehungsweise ab dem zehnten Besuch (bei Kindern zwischen sechs und 16 Jahren).

gibt es für 90 Euro, eine ermäßigte Familienkarte (für Alleinerziehende, Ehrenamtskarten-Inhaber, Behinderung ab 50%) kostet 60 Euro. Geht man von einer vierköpfigen Familie aus, rechnet sich die ab dem achten Besuch (bei älteren Kindern) beziehungsweise ab dem zehnten Besuch (bei Kindern zwischen sechs und 16 Jahren). Der Feierabendtarif ab 17 Uhr beträgt 2,50 Euro.