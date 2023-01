Skifahren zum günstigen Preis: Endlich wieder MZ-Leserskitag!

Am 4. März findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der MZ-Leserskitag in Balderschwang statt. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu Ablauf und Anmeldung.

Alle Wintersportfreunde dürfen sich freuen: Die Mindelheimer Zeitung veranstaltet nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder ihren MZ-Leserskitag. Es geht wieder ins familienfreundliche schnee- und lawinensichere Skigebiet von Balderschwang im Oberallgäu. Termin ist Samstag, 4. März.

Es werden drei Busse zu dieser Tagesfahrt aufbrechen, von denen einer ein Doppeldeckerbus ist. Ein Bus startet in Kirchheim, einer in Mindelheim und einer in Markt Wald.

Mit der Sechser-Sesselbahn kommen die Wintersportfreunde schnell auf den Hochschelpen. Die Bad Wörishofer Unternehmerfamilie Fischer hat vor ein paar Jahren mehrere Millionen Euro in einen neuen Lift und weitere Beschneiungsanlagen investiert. Die Bahn am Hochschelpen ist 1142 Meter lang und überwindet einen Höhenunterschied von 280 Metern.

Die Preise für die MZ-Leserskifahrt sind sehr günstig

Die Preise für die Tagesfahrt sind äußerst günstig. Kleinkinder mit Jahrgang 2017 und jünger zahlen lediglich 20 Euro. Kinder (Jahrgang 2005 bis 2016) zahlen 30 Euro und Erwachsene 41 Euro.

Die Lokalredaktion und der Verlag Hans Högel KG haben sich Unterstützer mit ins Boot geholt, damit die Tickets besonders günstig für Familien ausfallen können.

Das Skigebiet eignet sich für Kinder ebenso wie für Erwachsene. Für die Tagesskifahrt am Samstag, 4. März, sind drei Routen vorgesehen.

Hier fahren die Busse vom Unterallgäu nach Balderschwang

Bus 1 fährt um 6.30 Uhr in Kirchheim am Adler los. Halt ist um 6.45 Uhr in Pfaffenhausen an der Kirche und um 7 Uhr in Unterkammlach an der Sparkasse.

am Adler los. Halt ist um 6.45 Uhr in an der Kirche und um 7 Uhr in an der Sparkasse. Bus 2 startet am Rathaus in Markt Wald , ebenfalls um 6.30 Uhr. Halte sind in Ettringen um 6.45 Uhr an der Kirche, um 6.55 Uhr in Türkheim an der Kirche und um 7.15 Uhr in Bad Wörishofen am P&R-Parkplatz vorgesehen.

, ebenfalls um 6.30 Uhr. Halte sind in um 6.45 Uhr an der Kirche, um 6.55 Uhr in an der Kirche und um 7.15 Uhr in am P&R-Parkplatz vorgesehen. Bus 3 fährt um 7 Uhr in Mindelheim am Forum ab. Eine Zustiegsmöglichkeit gibt es um 7.15 Uhr in Stetten am Rathaus.

Zur Tagesfahrt inklusive Busfahrt, Tagesskipass, Frühstück im Bus, Après-Ski-Party und Zwei-Euro-Essens- oder Getränkegutschein gehört auch wieder das Skirennen um 14 Uhr auf der „Alten Standard“. Damit alle eine faire Chance bekommen, wird in verschiedenen Altersklassen gestartet. Die Après-Ski-Party beginnt um 15 Uhr. Um 16 Uhr ist Siegerehrung an der Schelpenbahn.

117 Bilder Super Stimmung beim MZ-Leserskitag in Balderschwang Foto: Johann und Jakob Stoll

Wichtiger Hinweis für Eltern: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen die schriftliche Genehmigung der Erziehungsberechtigten. Im Skigebiet gibt es keine Betreuung. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung.

Hier melden Sie sich zum MZ-Leserskitag an

Die Anmeldung läuft ausschließlich über Steber-Tours in Mindelheim. Weil die Zahl der Plätze begrenzt ist, empfiehlt es sich, rechtzeitig zu buchen. Partner des MZ-Leserskitags sind Planet B Wintersport, die Bäckerei und Konditorei Holzheu Dirlewang, das Skigebiet Balderschwang, Steber-Tours und die Mindelheimer Zeitung. (jsto)

Anmeldung bei Steber-Tours unter der Telefonnummer 08261/909640 oder online auf der Homepage von Steber-Tours.