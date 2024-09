Behinderten-Kontaktgruppe on Tour

Bei herrlichem Wetter starteten 21 Mitglieder von Mindelheim aus über Abensberg nach Regensburg an der Donau. U. a. stand eine Stadtführung in Regensburg sowie eine gemeinsame Schifffahrt mit der barrierefreien MS Kehlheim auf dem Programm. Bis zu 80 m steil aus dem Wasser aufragende Felsformationen säumten uns den Weg von Kehlheim zum Kloster Weltenburg. Von dort aus machten wir noch einen Abstecher mit dem barrierefreien Bus zur Confiserie Erlebniswelt Seidl. Untergebracht waren wir im inclusiven Hotel INCLUDIO in Regensburg. Am Sonntag führte uns der Nachhauseweg über Freising wieder nach Mindelheim.

