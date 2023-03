Berufsausbildungsmesse in Mindelheim ist ein voller Erfolg

Zur diesjährigen Berufsausbildungsmesse BAM kommen schon am Vormittag mehr als 800 Schülerinnen und Schüler. Aussteller und Besucher zeigen sich zufrieden.

Im Forum Mindelheim herrscht reges Treiben. Soeben ist die Mittagspause der Berufsausbildungsmesse vorbeigegangen und die Räume füllen sich wieder mit Schülerinnen und Schülern, die auf der Suche nach ihrem Traumberuf sind. Mit wenig verbringen wir in unserem Leben mehr Zeit als mit unserer Arbeit. In der Fülle an Auswahlmöglichkeiten den Überblick zu behalten, fällt vielen immer schwerer. Darum veranstaltet das mz-Medienhaus die Berufsausbildungsmesse BAM. Hier sollen Betriebe mit potenziellen Azubis in Kontakt treten können. In Zeiten von Fachkräftemangel ist das für beide Seiten eine spannende Erfahrung. Nachdem in der vergangenen Woche die Online-Messe stattgefunden hat, ist nun der Präsenztermin an der Reihe.

Einer der Aussteller ist Johannes Altstetter. Gemeinsam mit seinem Bruder Martin arbeitet er in zweiter Generation in der Metzgerei Altstetter und kümmert sich unter anderem um das Marketing: "Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht so viel Resonanz erwartet. Besonders freut mich, dass die Schülerinnen und Schüler, die kommen, so durchmischt sind." Am Vormittag kamen mehr als 800 Schülerinnen und Schüler von elf Schulen auf die Messe. 85 Aussteller aller erdenklicher Branchen stellen ihre Betriebe vor. Dazu gehören bekannte Arbeitgeber wie die Polizei oder die Bundeswehr, aber auch Logistiker, Berufsschulen und Handwerksbetriebe, die viele Schüler noch nicht kennen.

Zur BAM kamen Aussteller aus den unterschiedlichsten Branchen, wie hier der Stand von Magnet Schultz zeigt.

Die Mes se ist eine gute Gelegenheit, um in Kontakt zu kommen

So geht es zum Beispiel dem 16-jährigen Jonas, der sich den Stand des Automobilzulieferers Berger anschaut: "Ich könnte mir gut ein Praktikum als Fachinformatiker vorstellen. Dafür ist es interessant zu sehen, wie die Ausbildung so abläuft." Die Firma Berger stellt Präzisionsdrehteile her und kleinste Teile, die in der Kraftstoffeinspritzung benötigt werden. Um den Schülerinnen und Schülern ein Bild von den Produkten geben zu können, hat Sven Osterrieder gleich ein paar Teile mitgebracht: "Die Messe ist eine gute Möglichkeit, um auf uns aufmerksam zu machen. Wir können anschaulich zeigen, wie vielfältig man bei uns arbeiten kann."

So sehen das auch die Mitarbeiter der Metzgerei Altstetter. Einer von ihnen ist Martin Hampp. Seit 20 Jahren ist er im Betrieb, hat selbst seine Ausbildung bei Altstetter gemacht: "Das klassische Bild vom Metzger ist ein dicker Mann mit blutverschmierter Schürze und einem klobigen Beil in der Hand. Viele sind erstaunt, wenn ich erzähle, dass ich immer sauber bin bei der Arbeit." Auch um mit solchen Vorurteilen aufzuräumen, ist Johannes Altstetter gerne bei der Messe. Sein Vater, der ursprünglich aus der Landwirtschaft kam, hat früher noch halbe Schweine verkauft. "Damit hat unsere Arbeit natürlich nicht mehr viel zu tun. Wir legen immer noch viel Wert darauf, dass die Landwirtschaft Teil unserer Arbeit ist, aber in der Verarbeitung und Veredelung gehört mittlerweile viel mehr dazu", sagt Altstetter. So kann man als gelernter Fleischer zum Beispiel nicht nur Meister, sondern auch Techniker werden. "Man kann im Anschluss in die Lebensmittelbranche gehen. Das sind hoch bezahlte Berufe", ergänzt sein Bruder Martin Altstetter.

Davon ist ein anderer 16-jähriger Jonas aktuell noch etwas entfernt. Er ist zurzeit im ersten Lehrjahr bei Altstetter. Für ihn war die Fleischerausbildung von Anfang an das große Ziel: "Meine ganze Familie besteht aus Metzgern. Ich wollte von Anfang an in diesen Beruf rein. Das ist natürlich auch Glück, wenn man das so früh weiß. Für alle, bei denen das nicht so ist, ist die Messe super." Tatsächlich scheint Letzteres bei vielen Schülerinnen und Schülern der Fall zu sein, wie die Aussteller bestätigen. "Viele sind gerade noch etwas orientierungslos", sagt Gaby Vogt vom Landsberger Agrarbildungszentrum, "das darf in dem Alter aber auch so sein." Sie hatte den Eindruck, dass bei ihr heute nicht so viele Besucher stehen geblieben sind. Häufig würden besonders die Stände ziehen, die interessante Werbegeschenke verteilen können.

Mehr als 800 Schülerinnen und Schüler aus elf Schulen kamen zur Berufsausbildungsmesse.

Werbegeschenke ziehen schnell Aufmerksamkeit auf sich

Daran hat Johannes Altstetter nicht gespart. Bei ihm gibt es Wiener und Semmel für die Besucherinnen und Besucher. An anderen Ständen gibt es Glücksräder, Jutebeutel und die obligatorischen Kugelschreiber. Daniela Wohlt kommt ohne solche Goodies aus. Trotzdem ist auch sie mit ihrer ersten Berufsausbildungsmesse sehr zufrieden: "Wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt. Aber das Interesse an Praktikumsplätzen war schon bei einigen vorhanden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein paar Anfragen geben wird. Ein Fazit kann man aber natürlich erst in ein paar Wochen ziehen." Wohlt arbeitet bei der Zahnarztpraxis Dr. Baader und wirbt um zahnmedizinische Fachangestellte.

Der Fachkräftemangel hat es für Betriebe nicht gerade leichter gemacht, an Auszubildende zu kommen. Das wissen auch die Schülerinnen und Schüler. "Die ersten Fragen drehen sich eigentlich immer um Arbeitszeiten und Gehalt", sagt Martin Hampp, "das ist aber auch verständlich." Darum werden Messen wie die BAM für Betriebe immer wichtiger. "Die gefragtesten Berufsfelder gehen im Moment alle in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ausbildungsmessen sind der beste Weg für Unternehmen, die vielleicht nicht vorrangig mit diesen Feldern in Verbindung gebracht werden, Kontakte zu knüpfen und für sich zu werben", sagt der Leiter des Fachbereichs Ausbildung von der IHK Schwaben, Christian Fischer.

Wie Daniela Wohlt will auch Johannes Altstetter erst in ein paar Wochen ein finales Resümee ziehen. Doch nach den Eindrücken des heutigen Tages ist er erst einmal positiv gestimmt: "Ich habe natürlich nicht erwartet, dass hier gleich jemand mit einem Ausbildungsvertrag nach Hause geht", sagt er, "aber dass sich so viele ernsthaft interessiert haben, war schon toll. Vor allem die Nachfragen nach Ausbildungen im Verkauf haben mich gefreut." Darum kann er sich auch gut vorstellen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.