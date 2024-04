Betrunkener findet nicht mehr nach Hause

Am Oberen Tor in Mindelheim hat die Polizei einen Mann aufgegriffen, der nicht mehr wusste, wo er wohnt.

Ein betrunkener 40-Jähriger war am Sonntagabend hilflos am Oberen Tor in Mindelheim unterwegs. Der Mann war laut Polizei völlig desorientiert und konnte den Polizeibeamten auch nicht sagen, wo er wohnt. Zur Ausnüchterung nahmen die Polizisten den Mann mit in die PI Mindelheim. Am nächsten Morgen wusste der Mann, der erst seit Kurzem in Mindelheim wohnt, wieder, wo er daheim ist. (mz)