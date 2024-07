Ohne Führerschein und Zulassung, dafür mit mehr als zwei Promille unterwegs

Am frühen Montagabend wurde der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Allgäuer Straße in Mindelheim gemeldet. Die Beamten kamen laut Polizeibericht gerade hinzu, als der Fahrer des Wagens auf die Allgäuer Straße fahren wollte: Es handelte sich um „einen amtsbekannten 44-Jährigen“, wie es im Polizeibericht heißt. Ein Alkoholtest vor Ort habe mehr als zwei Promille ergeben. Der Mann habe keinen gültigen Führerschein, das von ihm genutzte Auto weder eine aktuelle Zulassung noch eine gültige Hauptuntersuchung. (mz)

