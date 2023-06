Mindelheim

Darum schreckte eine Sirene die Mindelheimer auf

In Unterauerbach hat eine Feuerwehrsirne am Freitagmorgen die Mindelheimer aufgeschreckt.

Plus So mancher in Mindelheim und Umgebung war noch im Halbschlaf, als er von Sirenengeheul aufgeschreckt wurde. Auch nach Minuten hörte der Alarm nicht auf.

Von Johann Stoll

Rund eine halbe Stunde lang dauerte der Alarm. Losgeheult hatte die Feuerwehrsirene gegen 6.30 Uhr in Unterauerbach, wie Bürgermeister Stephan Winter zu berichten wusste. Zunächst waren alle davon ausgegangen, dass es sich um einen normalen Alarm handelte, dass etwa irgendwo ein Feuer ausgebrochen war.

Die Sirene bei Mindelheim war nicht einfach so abzustellen

Als die Sirene aber nach fünf, sechs Minuten immer noch nicht Ruhe gab, ging eine Meldung an Kreisbrandmeister Hans-Peter Schneider. Bei der Stadt Mindelheim ging man zu diesem Zeitpunkt bereits von einem technischen Fehler aus. Warum es rund eine halbe Stunde gedauert hat, bis die Sirene abgestellt werden konnte, hat einen einfachen Grund: Es gibt dort nicht einfach einen Schalter, den man umlegen könnte. „Dazu ist technisches Personal notwendig“, erläuterte Stephan Winter.

