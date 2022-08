Das halten Jugendliche von Mindelheim

Malerische Altstadt, zahlreiche Läden, geschäftiges Treiben. Junge Menschen haben aber einige Kritikpunkte.

Mindelheim ist ein schönes Fleckchen in Bayern. Malerische Altstadt, geschäftiges Treiben, viele Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. So zumindest würden viele Mindelheimerinnen und Mindelheimer ihre Heimatstadt beschreiben. Aber gilt das auch für Jugendliche, die hier leben, zur Schule gehen oder ihre Freizeit verbringen? Im Fall von Mara Bayer ja. Zumindest in einem Punkt. Die 18-Jährige wohnt in Mindelheim, besucht aktuell die Fachoberschule in Bad Wörishofen. Sie findet ihre Heimatstadt schön, besonders innerhalb der Stadtmauern.

Aber spätestens, wenn es um ein bestimmtes Thema geht, wird es schwieriger, denn: „Ich gehe zwar nicht oft feiern, aber wenn, dann muss man schon immer irgendwie fahren“, sagt sie. Denn in Mindelheim sieht es in Sachen Clubs oder Discos mau aus. Deswegen zieht es die Schülerin dafür eher nach Kaufbeuren oder sogar bis nach Günzburg. Auch „jugendgerechte Geschäfte“, wie sie sagt, fehlen ihr hier. Damit meint sie vor allem große, günstige Modeketten, die in der Unterallgäuer Kreisstadt nicht vertreten sind. Nach dem Abitur will sie in einer größeren Stadt studieren. Nicht in Augsburg oder München, sondern weiter weg, sagt sie. Was danach kommt, weiß die 18-Jährige noch nicht.

Schöne Innenstadt, doch Discotheken fehlen in Mindelheim

Eine ähnliche Sicht hat auch ihre Freundin Johanna Vögele aus Bad Wörishofen. Der Gymnasiastin gefällt ebenfalls die Innenstadt und „dass alles auf einem Fleck ist“. Aber die beiden Freundinnen verbringen nicht allzu oft Zeit darin, wenn dann „manchmal zum Kaffeetrinken“. Auch sie möchte nach dem Abitur studieren, aber dafür in Bayern bleiben. Die 15-jährige Anna Wolf gesellt sich ebenfalls zu den beiden. Sie wohnt in Mindelheim und nennt ebenfalls als Erstes die schöne Innenstadt. Für ihren Geschmack könne es aber gerne noch mehr Feste geben. Auch bei Jugendlichen beliebte Mode- und Fast-Food-Ketten würde sie sich für ihre Heimatstadt wünschen. Die Auswahl an Bademöglichkeiten beim aktuellen Wetter findet sie aber gut. „Ich bin oft an der Nordsee“, sagt sie.

Edward Heimann ist am Marienplatz unterwegs. „Ich finde es hier bisher ganz gut“, sagt der 19-Jährige. Er sei zwar gebürtiger Mindelheimer, habe aber lange mit seinen Eltern an der Nordsee gewohnt. Seit gut einem viertel Jahr lebt er jetzt wieder in Mindelheim. Er schließt sich seinen Vorrednern bei einem Thema direkt an: „Ich finde die Altstadt super.“ Zuvor habe er in einer größeren Stadt gelebt, hier musste er sich erst einmal daran gewöhnen, dass man im Vergleich dazu „ein Stückchen laufen muss“ um ans Ziel zu kommen. Nichtsdestotrotz mag er den „Kleinstadt-Flair“ hier. Doch auch er hat einige Punkte zu kritisieren.





Edward Heimann gefällt die Altstadt, er hat aber auch Kritik. Foto: Dominik Bunk

Suboptimaler ÖPNV im Vergleich zur Großstadt, findet ein Wieder-Mindelheimer

Zum einen die im Vergleich zu seinem alten Wohnort schlechten Anbindungen des öffentlichen Personennahverkehrs. „Man braucht hier schon entweder ein Fahrrad oder ein Auto, um wo hinzukommen“, findet er. Zum anderen stört ihn der mäßige Breitbandinternetausbau. Mira Dames ist mit ihren Freundinnen in der Maximilianstraße unterwegs. Sie ist zwölf Jahre alt und besucht die sechste Klasse der Maria-Ward-Realschule. Sie mag Mindelheim, besucht gerne die Drogerie in der Innenstadt und geht gerne Eisessen. Das bietet sich nach der Schule wegen des kurzen Laufwegs an.

Celina Pfautler, Mira Dames und Emilia Hehn mögen besonders die Drogerie in der Innenstadt als Treffpunkt. Foto: Dominik Bunk

Ihre Freundin Celina Pfautler, ebenfalls zwölf, spielt Geige. Sie hat schon den ein oder anderen Auftritt im Forum gespielt, erzählt sie. Auch sie mag die Stadt und findet, dass es gute Treffpunkte mit Freundinnen und Freunden gibt. Sie wünscht sich aber mehr Auswahl in den Geschäftskategorien, außerdem „jugendgerechtere Kleidungsläden“, die sie als Schülerin schnell in der Innenstadt erreichen kann. Denn zu einem Marsch ins Industriegebiet würde sie sich selten aufmachen.