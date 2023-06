Mindelheim

Das sind die besten Abiturienten des Maristenkollegs

Plus Eltern, Oma, Opa, Geschwister, Lehrkräfte – sie alle waren mächtig stolz, als sie hörten, wie gut Ida Krumm und Sebastian Nusser ihre Abiturprüfungen gemeistert haben.

Die 17-jährige Ida Krumm aus Bayersried und der 18-jährige Sebastian Nusser aus Loppenhausen haben ein Spitzenabitur hingelegt. Beide schlossen die Prüfungen mit dem Notenschnitt von 1,2 ab. Sie sind damit die Besten von 74 Abiturientinnen und Abiturienten des Maristenkollegs Mindelheim. Wirklich überraschend kam der Erfolg nicht. Ihnen war vor schon seit zwei Jahren klar, dass sie gut unterwegs sind auf der Zielgeraden ihrer Schullaufbahn. „Seit der elften Klasse weiß ich, dass ich gut bin“, sagt Ida Krumm selbstbewusst. Das hat sie angespornt. Jetzt wollte sie ein möglichst gutes Abitur schaffen. Diesen Anspruch hatte sie an sich selbst.

Sebastian Nusser hat sein Wunschstudium motiviert

Sebastian Nusser hat sein Wunschstudium motiviert. Er will in Heidelberg Biochemie studieren. Und dazu benötigt er ein möglichst gutes Abitur. Noch ist allerdings die letzte Hürde nicht übersprungen. Sebastian muss sich erst noch bewerben und an der Uni vorsprechen. Bewerben will er sich sicherheitshalber auch in Regensburg.

