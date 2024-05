Der Badebetrieb im Mindelheimer Freibad ist gesichert

Das Freibad soll in dieser Saison trotz Personalmangels regulär geöffnet sein. Möglich machen das nicht zuletzt Saisonkräfte, die die Stadt kurzfristig rekrutieren konnte.

Bürgermeister Stephan Winter spricht von einer "Herkulesaufgabe": Nachdem Anfang des Jahres von zehn Stammkräften der städtischen Bäder sechs überraschend ausgefallen sind, musste die Stadt im Eiltempo Ersatz finden. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates konnte Hauptamtsleiter Andreas Hohenleitner nun verkünden, dass die Suche erfolgreich war und der Badebetrieb – zumindest nach aktuellem Stand – in dieser Saison gesichert ist.

"Ich bin da inzwischen vorsichtig", gab Hohenleitner in der Sitzung offen zu. Immerhin war die Stadt auch Anfang des Jahres noch davon ausgegangen, über genügend Personal zu verfügen, um den Hallen- und später den Freibadbetrieb im gewohnten Umfang aufrechterhalten zu können. Dann aber ging es Schlag auf Schlag: Lange Krankheiten, eine Kündigung und Elternzeiten dünnten die Personaldecke empfindlich aus. In der Folge wurde das Hallenbad auch in diesem Jahr bereits früher geschlossen als sonst, nämlich bereits Anfang April. Damit wollte die Stadt dem letzten der ursprünglich drei Bademeister etwas mehr Zeit verschaffen, um das Freibad für den Sommerbetrieb vorzubereiten.

13 Saisonkräfte springen im Mindelheimer Freibad auf Abruf als Rettungsschwimmer ein

Wohl auch deshalb war in der Stadt bereits spekuliert worden, ob das Freibad in dieser Saison regulär geöffnet sein wird, so Hohenleitner. "Da hieß es schon: Das Freibad geht unter", sagte er. Dass die Lage so dramatisch dann glücklicherweise doch nicht ist, ist nicht zuletzt den 13 begeisterten Badegästen zu verdanken, die sich von der Stadt als Saisonkräfte anwerben ließen und auf Abruf als Rettungsschwimmer einspringen.

Weil zudem auch vier Stellen in den Reihen des Stammpersonals wieder besetzt werden konnten und möglicherweise demnächst auch noch eine fünfte, müssten die Mindelheimerinnen und Mindelheimer gegenwärtig keine Sorge haben, ihre Jahreskarte nicht nutzen zu können, so Hohenleitner. Er dankte den Saisonkräften ausdrücklich, die sich teils neben ihrem eigentlichen Hauptberuf im Freibad engagieren, um den Betrieb zu sichern. Das Bad werde dadurch von einer breiten gesellschaftlichen Basis getragen.