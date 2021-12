Mindelheim

vor 21 Min.

Der Mindelheimer Wetter-Experte und das Märchen von der weißen Weihnacht

Plus Hans-Peter Schneider beobachtet seit Jahrzehnten schon das Wetter in Mindelheim. Er hat in seinen Aufzeichnungen nachgesehen, wann es im Unterallgäu zuletzt Schnee an Heiligabend gab, und weiß, wie wahrscheinlich heuer weiße Weihnachten sind.

Von Hans-Peter Schneider

„Früher waren Weihnachten tief verschneit und winterlich.“ Das hören wir zumindest von unseren Eltern, und unsere Eltern hörten es von ihren Eltern. Nur: Leider stimmt das nicht. Die menschliche Erinnerung in Sachen Wetter ist nämlich ein sehr gefärbter Prozess. Eins vorneweg: Mit den steigenden Temperaturen der letzten Jahrzehnte nimmt vor allem in tiefen und mittleren Lagen grundsätzlich die Anzahl der Tage mit einer Schneedecke ab. Somit sinken natürlich schon rein statistisch die Chancen auf weiße Weihnachten. Um den Rahmen nicht zu sprengen, genügt ein Rückblick auf die Weihnachtstage in unserer Region seit 2010.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

