Die aktuelle Umfrage: Kaufen Sie gern in Mindelheim ein?

Der Handel in Mindelheim ist im Wandel – nicht nur durch die Umzugspläne des Drogeriemarkts Müller. Wir fragen Passanten, ob sie gern in der Stadt einkaufen.

Für einen Großteil der Bevölkerung in der Region ist Mindelheim eine Einkaufsstadt, die alles hat. Der Drogeriemarkt Müller zählt dabei zu den Magneten. Dessen Umzugspläne auf die grüne Wiese stoßen bei vielen Kunden auf Ablehnung. „Kaufen Sie gerne in Mindelheim ein?“, fragten wir Passanten.

Petra Koch. Foto: Franz Issing

Mindelheim ist für mich eine attraktive Einkaufsstadt. Man erreicht auf kurzen Wegen viele Geschäfte. Dass der Müller-Markt jetzt ins Gewerbegebiet umziehen will, halte ich allerdings für keine gute Idee. Schon nicht wegen der vielen Schüler, die dort nach dem Unterricht einkaufen.

Petra Koch, Sontheim

Wolfgang Tyroller. Foto: Franz Issing

Wenn der Müller-Markt auf die grüne Wiese zieht, wir das Einkaufen in Mindelheim ziemlich unattraktiv. Dann fehlt es nicht nur an Parkplätzen. Ein weiteres Parkhaus in der City wäre kein Luxus. Ich bin dafür, die Innenstadt am Wochenende der Gastronomie zuliebe zu sperren.

Wolfgang Tyroller, Mindelheim

Ilse Rogg. Foto: Franz Issing

Ich wohne im Gewerbegebiet, kaufe aber gerne in der Stadt ein. Auch im Müller-Markt, der ein Einkaufs-Magnet ist. Noch ein Drogeriemarkt auf der grünen Wiese ist absolut überflüssig. Was ich in der Mindelheimer Innenstadt vermisse sind Parkplätze. Da herrscht absoluter Mangel.

Ilse Rogg, Mindelheim

Cornelia Stadler. Foto: Franz Issing

Ich kaufe gerne in Mindelheim ein. Man bekommt hier alles, was man zum täglichen Leben braucht. Auch das gastronomische Angebot ist o.k. Den Drogeriemarkt Müller würde ich sehr vermissen. Und sicher auch die vielen älteren Leute, die auf eine wohnortnahe Versorgung angewiesen sind.

Cornelia Stadler, Mindelheim