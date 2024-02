Nachgefragt in Mindelheim: Was haben Sie im Fasching noch vor?

Die Narren blasen zum Endspurt, wohl wissend, dass bald Schluss mit lustig ist. "Was haben sie im Fasching noch vor?", fragten wir Passanten in Mindelheim.

Die Narren in der Region blasen zum Endspurt, wohl wissend, dass bald Schluss mit lustig ist. Doch bis die Prinzenpaare Zepter und Rathausschlüssel zurückgeben müssen, drehen die Jecken noch einmal richtig auf. Bis zum Kehraus wird es also laut und bunt. "Was haben sie im Fasching noch so alles vor?", fragten wir Passanten in Mindelheim.





Gerlinde Höbel, Apfeltrach

Umfrage in Mindelheimm Fasching Endspurt Gerlinde Höbel, Apfeltrach Foto: Franz Issing





Die fünfte Jahreszeit mit all ihrer Narretei genieße ich in vollen Zügen. Gerne schaue ich mir Umzüge in der Region an und tanze auch auf den Bällen in Mindelau. So zum Beispiel am Rosenmontag. Auch beim Faschings-Kehraus in Mindelau bin ich anzutreffen.





Laura Engelke, Irsingen

Umfrage in Mindelheim Fasching Endspurt Laura Engelke, Irsingen Foto: Franz Issing





Mein Mann und auch ich haben mit der Narretei eigentlich nicht viel am Hut. Aber unserer Tochter zuliebe sind wir mit ihr am Faschingsdienstag beim Umzug in Irsingen unterwegs. Sie verkleidet sich als kleiner Teufel. Im letzten war es ähnlich. Mutter und Tochter waren als Kleopatra dabei.





Matthias Linder, Helchenried

Umfrage in Mindeheim Fasching Endspurt Matthias Linder, Helchenried Foto: Franz Issing





Ich feiere gerne Fasching und habe mich schon auf dem Krönungsball in Dirlewang vergnügt. Heute schaue ich mir den meiner Meinung nach schönsten Umzug im Unterallgäu in Kammlach an. Gerne hätte ich am Gumpigen auch in Mindelheim zugeschaut, musste aber arbeiten.





Michael Striebel, Mindelheim

Umfrage in Mindelheim Fasching Endspurt Michael Striebel, Mindelheim Foto: Franz Issing





Mit dem Mindelheimer Faschingszug am Gumpigen Donnerstag, einem absoluten Highlight, ist für uns die Narretei eigentlich vorbei. Dennoch steigen wir mit unseren als Polizisten maskierten Kindern noch einmal ein und besuchen mit ihnen morgen den Kinderball im Forum.