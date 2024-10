Die Diskussion um die Mindelburg macht fassungslos

Diese Überraschung ist Mindelheims Zweitem Bürgermeister Roland Ahne gelungen: Seit drei Jahren wird nicht nur immer wieder darüber gesprochen, dass in die Mindelburg ein Burgen- und Stadtmuseum einziehen könnte, es gab laut Kulturamtsleiter Christian Schedler sogar einen konkreten Auftrag an die Verwaltung, in Richtung einer musealen Nutzung zu planen. Drei Jahre lang hat das offenbar niemand im Stadtrat infrage gestellt.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Roland Ahne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis