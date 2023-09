Die evangelische Kirche in Mindelheim feiert Geburtstag

Mindelheim ist überwiegend katholisch. Seit fast 200 Jahren leben auch vermehrt evangelische Christen in der Stadt. Jetzt feiert die Gemeinde ein besonderes Fest.

1830 wird als die Geburtsstunde der evangelischen Gemeinde in Mindelheim angenommen. Doch ein Blick in Friedrich Zoepfls „Geschichte der Stadt Mindelheim in Schwaben“ zeigt, dass der Geist der Reformation schon lange vorher erwacht war. So begann wohl vermutlich mit Luthers Aufenthalt im Februar 1511 die Verkündigung der reformatorischen Gedanken, denen dann immer wieder einflussreiche Mindelheimer zugetan waren.

Georg von Frundsberg hegte Sympathien für die Evangelischen

„Landsknechtvater“ Georg von Frundsberg, der wohl auf dem Wormser-Reichstag Luther selbst begegnete, trat offen für den reformatorischen Glauben ein, konnte sich aber in der Stadt nicht durchsetzen. Erwähnenswert ist auch Adam Reißner, der ab 1532 Stadtschreiber war und mit der katholischen Kirche gebrochen hatte. 1830 wanderten damals acht evangelische Christen an den Sonntagen zum evangelischen Gottesdienst nach Erkheim. Ihnen schlossen sich bald einzelne Gläubige aus umliegenden Orten an und so wuchs die Zahl.

1864 wurden 76 Gläubige, 40 aus Mindelheim in die Pfarrei Erkheim „eingepfarrt“. Nachdem die Stadt einen Saal des Knabenschulhauses für die protestantischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Verfügung gestellt hatte, konnte schon im Oktober 1864 der erste evangelische Gottesdienst in Mindelheim abgehalten werden.

1867 bekam die Gemeinde im städtischen Hospital – heute Musikschule – einen Betsaal, da der vorherige Raum für die Präparandenschule benötigt wurde. 30 Jahre wurde dort Gottesdienst gefeiert. 1878 wurden die Mindelheimer Protestanten in die Pfarrei St. Martin in Memmingen umgepfarrt. Dabei entstand die Filialgemeinde Mindelheim mit 160 Mitgliedern. Seitdem gibt es in Mindelheim Kirchenbücher.

Zuerst sollte die Silvesterkirche gekauft werden

Bereits 1893 wurde beschlossen, ein eigenes Gotteshaus zu errichten. Zunächst war der Ankauf der Silvesterkirche ins Auge gefasst worden, die zu damaliger Zeit als Feuerwehrgerätehaus genutzt worden war. Heute ist darin das Turmuhrenmuseum untergebracht. Dieser Vorschlag wurde rasch verworfen, da die Lage der Kirche ungünstig war. Außerdem war das Gebäude mit 30.000 Mark gegen Feuer versichert und machte somit eine Finanzierung unmöglich.

Somit blieb nur der Neubau einer Kirche. Im Herbst 1893 wurde das jetzige Grundstück gekauft. Nach vielfältigen Schwierigkeiten bei Finanzierung und Planung wurde 1897 mit dem Bau durch das Baugeschäft Samuel Striebel begonnen. Bereits am 30. Oktober 1898 konnte die Kirche feierlich eingeweiht werden.

1898 gab es acht Taufen in der Kirchengemeinde Mindelheim

Die Gemeinde umfasste damals außer Mindelheim die heutigen Gemeinden Bad Wörishofen, Türkheim und Buchloe. Wie klein die Gemeinde damals war, zeigt ein Blick in die Kirchenbücher: 1898 gab es acht Taufen, eine Trauung und vier Beerdigungen und keine Konfirmation. Vor allem Bad Wörishofen zog viele Gäste aus dem evangelischen Norden an, sodass 1939 Gustav Müller schon 22 Kinder taufte. Als mit dem Zweiten Weltkrieg die Heimatvertriebenen kamen, sah sich die Gemeinde vor ungeahnten Aufgaben: Die Zahl von 170 Taufen im Jahr 1945 lässt das erahnen. Bad Wörishofen, Türkheim und Buchloe wurden selbstständig, bekamen eigene Pfarrer und bauten eigene Kirchen. Die Mindelheimer Gemeinde ist seit dem Krieg von den Flüchtlingen geprägt.

All diese Informationen haben Gudrun und Edmund Stetter sowie Schwester Christine in einer Festschrift zusammengetragen, die zum 125-jährigen Jubiläum des Kirchenbaus erscheint. Für Samstag, 30. September um 20 Uhr kommen Bach-Fans in der Johannes-Kirche unter dem Taktstock von Gabriele Laxgang zu einem seltenen Hochgenuss. Werke von gleich vier Komponisten der Bach-Familie werden aufgeführt, berichtet Pfarrerin Kaitia Frey.

Festkonzert mit Werken von vier Komponisten der Bach-Familie

Das Festkonzert-Programm beinhaltet eine Sinfonie von Johann Christian Bach, die Missa brevis „Allein Gott in der Höh´ sei Ehr“ von Johann Nikolaus Bach, die Kantate 117 „Sei Lob und Ehr“ des großen Meisters und das „Vater Unser“ seines Enkels Wilhelm Friedrich Ernst Bach. Die Solisten sind Carola Bodanowitz (Sopran), Regina Goldberg (Alt), Gerhard Laxgang (Tenor) und Markus Hauser (Bass). Der evangelilsche Kirchenchor und das mit Bläsern erweiterte Mindelheimer Kammerorchester musizieren unter der Leitung von Gabriele Laxgang. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Am Sonntag, 1. Oktober um 10 Uhr findet ein Festgottesdienst statt. Regionalbischof Axel Piper wird predigen. „Für das leibliche Wohl, schöne Gespräche und hoffentlich viel Sonne ist im Anschluss in unserem Gemeindehaus durch viele Helferlein und den Kirchenvorstand gesorgt“, so Frey weiter. Heute leben rund 2800 evangelische Christen im Einzugsgebiet der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, die von Oberegg bis Kirchheim reicht.