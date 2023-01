Die Mindelheimer Maristenrealschule coacht ganz Schwaben

Die Realschule des Maristenkollegs in Mindelheim bekommt im Schulwerk eine ganz besondere Rolle übertragen. Dazu werden 32 VR-Brillen angeschafft.

Zum Schulwerk der Diözese Augsburg gehören zehn Gymnasien, 20 Realschulen, drei Grundschulen und eine Mittelschule. Eine dieser Schulen spielt künftig eine ganz besondere Rolle in der Vermittlung von technischem Wissen: die Realschule des Maristenkollegs in Mindelheim.

„Edu-Lab“ heißt das Projekt, das Schulwerksdirektor Peter Kosak angestoßen hat. Die Idee: Weil die Mindelheimer Schule technisch sehr gut ausgestattet ist und verkehrstechnisch günstig gelegen, soll sie ihr Wissen an andere Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte weitergeben.

Schüler sammeln in Mindelheim Erfahrung mit 3-D-Druck und Robotik

Alle weiterführenden Schulen des Schulwerks sollen die Chance bekommen, für einen halben Tag in Klassenstärke nach Mindelheim zu kommen. Dort sollen sie dann die vorhandenen Gerätschaften wie 3-D-Drucker und die Robotik nutzen dürfen. Die Realschule des Maristenkollegs wird dazu mit 32 VR-Brillen ausgestattet. Noch lassen die Brillen aber wegen Lieferschwierigkeiten auf sich warten. Die Lehrerinnen und Lehrer der Mindelheimer Schule werden dann als Trainer für die anderen bereitstehen.

Vermutlich wird dieses Labor in der Turnhalle stattfinden, damit die Schülerinnen und Schüler ausreichend Abstand haben. Denn wer eine solche VR-Brille aufsetzt, sagt Schulleiterin Nicole Hofmann, benötigt einen Sicherheitsabstand von zwei Metern.

Mindelheim ist als Standort nicht nur wegen der Ausstattung der Schule und des Könnens der Lehrkräfte ausgewählt worden. Auch die gute Verkehrsanbindung an die Autobahn spielt eine Rolle. Die Schüler kommen für einen halben Tag nach Mindelheim und reisen mit dem Bus an.

Losgehen soll es im zweiten Halbjahr. Nicole Hofmann nennt ein paar Beispiele, wie die VR-Brillen eingesetzt werden können, wobei VR für Virtual Reality steht. Mit ihrer Hilfe lassen sich eher trockene Themen gut veranschaulichen. In Chemie ist es etwa möglich, in ein Atom einzutauchen. Oder in Geografie in einen Vulkan.

Sogar ein virtueller Besuch im All ist von Mindelheim aus möglich

Auch ein virtueller Besuch auf der Internationalen Weltraumstation ISS ist möglich. Die Bilder über die VR-Brille sind allerdings so realistisch, erzählt die zweite Rektorin Manuela Unglert, dass man absolut schwindelfrei sein muss. „Man taucht dort komplett ein“, sagt sie. Nicht alle vertragen so viel Wirklichkeit und sind zum Astronauten geboren. (jsto)