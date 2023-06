Die Mindelheimer Schulen sind dank Investionen jetzt total digital

Schülerinnen und Schüler in Mindelheim können jetzt modernste Technik nutzen. Dafür hat die Stadt viel Geld investiert.

Die Stadt Mindelheim hat ihre Schulen digitalisiert. Grund- und Mittelschule wurden mit hochwertiger IT-Technik ausgestattet. Das bisher größte IT-Projekt der Stadt Mindelheim sei jetzt abgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung. Angeschafft und eingesetzt wurden seit 2020 80 Schüler-PC-Arbeitsplätze in den drei Informatikräumen der Mittelschule, 90 Dienst-Notebooks für Lehrkräfte und 50 Leih-Notebooks für Schüler der Mittelschule sowie über 300 Tablets und 60 digitale Tafeln, sogenannte Activ Panels.

Eine Herausforderung war es, beide Schulen mit einem internen Netzwerk samt Internetzugang in allen Klassen-, Gruppen- und Werkräumen zu versorgen. Während es bei der Mittelschule bereits ein Netzwerk gab, das nur verbessert werden musste, sah die Sache in der Grundschule anders aus: Hier mussten alle Klassenräume mit unzähligen Metern Netz- und Stromkabeln versorgt werden. Eine Aufgabe, die die Bauhof-Elektriker der Stadt Mindelheim übernahmen. Auch die alten Schultafeln mussten entsorgt werden, bevor die modernen Activ Panels eingebaut werden konnten. Diese logistische Herausforderung wurde in Zusammenarbeit mit den beiden Schulleiterinnen, den Hausmeistern, der IT, des Hochbauamtes und des städtischen Bauhofs gemeinsam gemeistert.

Kosten für die moderne Schulausstattung liegen bei 950.000 Euro

Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt etwa 950.000 Euro, wobei etwa 550.000 Euro die Grundschule und etwa 400.000 Euro auf die Mittelschule entfallen. Der Freistaat Bayern beteiligte sich mit Fördermitteln in Höhe von rund 262.000 Euro der Grund- und 194.000 Euro bei der Mittelschule. (mz)

