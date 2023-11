Mindelheim

vor 18 Min.

Die Sanierung der Stadtbücherei wird zum Kraftakt

Plus Mindelheim möchte seine Stadtbücherei zu einem modernen Ort der Begegnung ausbauen. Die Pläne begeistern im Stadtrat. Sie haben aber ihren Preis.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Die Stadtbücherei ist Kleinod und Sorgenkind zugleich. Seit Jahren bereitet das markante Gebäude in der Mindelheimer Altstadt statische Probleme. Risse in den Wänden zeugen davon. Dass deshalb dringender Handlungsbedarf besteht, das ehemalige Rentamt aus dem Jahre 1758 zu sanieren, ist im Rathaus seit Langem klar. Nun geht die Stadt das Problem umfassend an und nutzt die Sanierung zu einer spürbaren Aufwertung.

Die Kostenschätzung für die Mindelheimer Bücherei hat sich längst überholt

Der Fall hat bereits eine mehrjährige Vorgeschichte. Schon im September 2020 wurde eine Machbarkeitsstudie zur Umnutzung der Stadtbücherei und des früheren Mauritia-Febronia-Gymnasiums (heute Musikschule und Volkshochschule) vorgestellt. Die Gesamtkosten ohne Inneneinrichtung wurden damals auf 2,25 Millionen Euro geschätzt. Wegen der statischen Probleme des Gebäudes beschloss der Stadtrat im Mai 2021 die Sanierung. Geschätzte Kosten damals: 2,5 Millionen Euro ohne Inneneinrichtung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen