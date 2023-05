Die SPD Mindelheim wandert zur Windkraft

Die SPD Mindelheim setzt stark auf erneuerbare Energien. Um das zu untermauern, kam es zu einer besonderen Wanderung.

Thomas Riederle, Vorsitzender des SPD-Ortvereins Mindelheim-Bad Wörishofen, ist in die Rolle eines Wanderführers geschlüpft. Rund 20 interessierte Bürgerinnen und Bürger, darunter die Kandidatinnen für den Bezirks- und Landtag, Claudia Miller und Susanne Sorgenfrei, folgten ihm zu Fuß von Mindelheim aus in das Windenergie-Vorranggebiet, wo vier Windräder im Stadtwald entstehen sollen. Die Gruppe sah sich auch den Standort der geplanten Photovoltaikanlage im Gleisdreieck an. Der Zweite Bürgermeister und Vorsitzende des Energieteams, Roland Ahne, sagte, ein Windrad einschließlich des Rotorblatts weise eine Höhe von rund 240 Metern auf und habe eine Leistung von rund sechs Megawatt. Damit könnten rund elf Millionen Kilowattstunden im Jahr Strom erzeugt werden. Diese Menge reicht aus für rund 3500 Haushalte. Weiter führte Ahne aus, dass ein Windrad bis zu 90 Prozent aus recyclefähigem Material besteht. Zudem amortisiere sich der Energieaufwand für die Herstellung und den Bau eines Windrads bereits in rund einem Betriebsjahr CO 2 -neutraler Stromproduktion. Derzeit laufe das Auswahlverfahren für den künftigen Betreiber des Windparks bei der Stadt. Mit ersten Ergebnissen sei Mitte bis Ende Juni 2023 zu rechnen, so Ahne. (mz)