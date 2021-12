Diebstahl an der Metzgertheke: Zeugen gesucht

Eine 70-jährige Frau ist in Mindelheim Opfer von Taschendieben geworden. An der Metzgertheke schlug die mutmaßliche Diebin zu.

An der Metzgertheke im Mindelheimer Lidl in der Allgäuer Straße haben Taschendiebe eine 70-Jährige bestohlen.

Wie die Polizei berichtet, kamen am Mittwoch gegen 11.30 eine Frau und ein Mann mittleren Alters der 70-Jährigen immer näher. Die Polizei vermutet, dass die Frau in die teilweise geöffnete Handtasche der 70-Jährigen fasste und den braunen Ledergeldbeutel stahl. Die 70-Jährige hatte die beiden zuvor verbal lautstark um Abstand gebeten. Sie bemerkte den Diebstahl bereits kurz nach der Tat und nahm selbst die Verfolgung auf, konnte das Paar aber nicht mehr finden, so die Polizei.

Wer hat vom Diebstahl oder der Auseinandersetzung mitbekommen?

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung oder die Tat beobachtet haben und Hinweise zum mutmaßlichen Gaunerpaar machen können. Vielleicht sind die beiden auch anderswo aufgefallen. Die Polizei rät davon ab, Straftäter selbst zu stellen. Eine gute Zeugenbeschreibung, eventuell ein Foto, die sofortige Verständigung der Polizei und Angaben zur Fluchtrichtung würden meist zum Erfolg führen und niemanden unnötig gefährden. (mz)