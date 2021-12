Doch noch eine Reise für die Mindelheimer Nachwuchs-Touristiker

Plus Corona traf die Mindelheimer Tourismusklasse schwer, da das Reisen zeitweise fast unmöglich war. Auf einer Inforeise nach Amsterdam konnten die Auszubildenden aber doch noch Praxisluft schnuppern.

Seit dem Frühjahr 2020 ist das Reisen enorm erschwert, in manche Länder war es zwischenzeitlich sogar unmöglich einzureisen. Das machte es nicht nur Urlauberinnen und Urlaubern schwer – auch für Auszubildende in der Tourismusbranche war es das denkbar ungünstigste Szenario. Die Tourismusklasse der Berufsschule Mindelheim hatte ebenfalls mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Sie konnten nun aber doch noch wichtige Praxisluft schnuppern.