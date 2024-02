E-Scooter ohne Versicherung: Das wird teuer

Ohne Versicherungsplakette sind zwei E-Scooter-Fahrer in Mindelheim erwischt worden. Ihnen droht eine Anzeige.

Teure Folgen hat die Fahrt mit einem E-Scooter für zwei Männer aus Mindelheim: Laut Polizei fielen einer Streife am Mittwochabend zwei E-Scooter-Fahrer in der Allgäuer Straße auf. Bei näherer Betrachtung stellten die Beamten fest, dass die E-Scooter nicht über eine erforderliche Plakette verfügten. Während einer der Fahrer gleich einräumte, keine Versicherung zu haben, zeigte die zweite Fahrerin einen ersten Nachweis vor. Ob dieser jedoch gültig ist, muss erst noch geprüft werden. Gegen den 19-jährigen Fahrer wird Anzeige erstattet. Die Polizei möchte in diesem Zuge auf die bestehende Haftpflichtversicherungspflicht für E-Scooter hinweisen. (mz)