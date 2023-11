Mindelheim

vor 24 Min.

In Mindelheim wird ein dickes Dankeschön für couragierte Menschen ausgesprochen

Plus Bevor Rettungskräfte helfen können, kommt es auf zupüackende Ersthelfer an. Einige haben die Blaulichtorganisationen jetzt mit der MuT-Plakette ausgezeichnet.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Horrorunfall auf der A96: Es ist der 18. September 2021 gegen 17.10 Uhr. In Fahrtrichtung Lindau kommt es an der Auffahrt Erkheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Mensch stirbt, weitere müssen mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen werden. Ein Fahrer war auf die Autobahn aufgefahren, hatte sich kurz hinter einem Lkw einsortiert, um dann auf die Überholspur zu wechseln. Einen von hinten mit Tempo 200 heranrauschenden Pkw hatte der Mann übersehen.

Die drei Ersthelfer mussten mitansehen, wie ein Mensch starb

Nicole Schmitz, Thomas Petzold und Valentin Mayer sind die Ersten, die an die Unfallstelle kommen. Sie haben den Zusammenstoß mitansehen müssen. Alle drei haben sofort angehalten, die Unfallstelle abgesichert, Erste Hilfe geleistet und Rettungskräfte alarmiert. „Man sollte meinen, dass das nichts Besonderes ist“, sagte Mindelheims Feuerwehrkommandant Robert Dräger, als er im Namen der Blaulichtorganisationen, der Stadt, der Bürgerstiftung und der MZ die MuT-Medaille samt Urkunde an das Trio für ihr vorbildliches Verhalten überreichte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen