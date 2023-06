Mindelheim

Ein Kraftakt für den Traum vom eigenen Haus in Mindelheim

Fritz Sirch (links) und sein Sohn Daniel Sirch haben ein Haus in der Mindelheimer Gartenstraße mit viel Eigenleistung saniert.

Plus Drei Jahre haben Daniel Sirch und sein Vater Fritz jede freie Minute auf der Baustelle gearbeitet. Es war ein Kraftakt, aber er hat sich gelohnt.

Von Johann Stoll

Steigende Bauzinsen, steigende Materialkosten: Wie lässt sich in solchen Zeiten noch der Traum vom Eigenheim verwirklichen? Daniel Sirch ist 31 Jahre alt, verheiratet und ist seit einem Jahr glücklicher Papa. Die kleine Malia ist ein munteres Mädchen, das gerade seine ersten Schritte wagt. Ein Wagnis sind auch seine Eltern vor drei Jahren eingegangen.

Ihr großer Traum war ein Eigenheim. Daniel Sirch hatte das Haus seines Opas bekommen. Das war insofern ein glücklicher Umstand, als er Baugrund nicht bezahlen musste. Das Gebäude stammt aus den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Damals war ein großer Garten wichtig, weil die Menschen Not litten. Der Name Gartenstraße in Mindelheim war nicht zufällig gewählt. Zu den Häusern gehörten große Gärten, damit sich die Menschen möglichst gut selbst mit Obst, Gemüse und Salaten versorgen konnten. Weniger Wert wurde auf die Klimabilanz gelegt, etwa auf eine dicke Außenmauer. Das Viertel war als Projekt der sogenannten Reichsheimstätte aufgeflaggt.

