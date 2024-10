Einbrecher beschädigten die Kirchentür in Mindelheim

Neue Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei der Beschädigung der Kirchentür in Mindelheim um einen gescheiterten Einbruchsversuch gehandelt hat. Laut Polizei konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden, demnach fand der Einbruchsversuch zwischen Samstag, 26. Oktober, 12 Uhr, und Sonntag, 27. Oktober, 8.45 Uhr, statt. An der Tür fanden sich keine Hebelspuren, was darauf hindeutet, dass die Beschädigung durch starkes Ziehen mutwillig verursacht wurde. Anwohner oder Passanten, die in der Brunnenmaierstraße oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der PI Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

