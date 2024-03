Eine neue Heimat für Menschen mit Behinderung

Am ersten Spatenstich des neuen Wohnheimes für Behinderte an der Wilhelm-Eiselin-Straße in Mindelheim beteiligten sich leitende Mitarbeiter und Vorstände der Wohnungsgenossenschaft Mindelheim wie auch Einrichtungsleiterinnen, Geschäftsführerin und Aufsichtsratsvorsitzende der Lebenshilfe Memmingen/Unterallgäu sowie Architekt und Bauunternehmer.

Foto: Franz Issing