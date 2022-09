Ex-Minister Pschierer wechselt von der CSU zur FDP

Der frühere Staatsminister schließt sich der FDP an. Im Stimmkreis hat es Pschierer überraschend mit einem Gegenkandidaten zu tun. Was den Mindelheimer Abgeordneten antreibt.

Bei der CSU Unterallgäu überschlagen sich die Ereignisse. Am Montagabend warf auf einer nicht öffentlichen Kreisvorstandssitzung in Bad Wörishofen der Kreisrat und Bürgermeister von Markt Wald, Peter Wachler, seinen Hut in den Ring. Er werde sich um das Mandat als Landtagsabgeordneter im nächsten Jahr bemühen. Damit bekommt der frühere Staatsminister Franz Josef Pschierer überraschend einen Gegenkandidaten im Stimmkreis Kaufbeuren.

Pschierer war von der Gegenkandidatur kalt erwischt worden

Am Montag noch hatte der 66-jährige Pschierer sehr gefasst auf die neue Situation reagiert. Diesen Eindruck hatte der CSU-Kreisvorsitzende und Bürgermeister von Benningen, Martin Osterrieder. Sowohl Pschierer als auch Wachler bekamen an dem Abend Rederecht und konnten ihre Beweggründe für ihre Kandidatur darlegen. Wachler, der Anfang 40 ist, hatte Pschierer bereits kurz vorher in einem persönlichen Gespräch über seine Absicht informiert.

Pschierer hatte auf seine große Erfahrung und auf sein großes Netzwerk verwiesen, warum er noch einmal fünf Jahre als Abgeordneter in der CSU-Fraktion in München mitarbeiten wolle. Wachler setzt auf Erneuerung. Vereinbart wurde an dem Abend, dass der Kreisvorsitzende die Öffentlichkeit über die neue Situation informieren werde.

So weit kam es dann am Mittwoch gar nicht, als Pschierer die CSU im Unterallgäu mit einer unerwarteten Wendung überraschte. Der langjährige CSU-Spitzenpolitiker rief Osterrieder am Vormittag an und erklärte, er werde wegen der Gegenkandidatur aus der CSU austreten. Der Mindelheimer will sich der FDP anschließen. Dies werde er per Presseerklärung im Laufe des Tages öffentlich machen. Weder Pschierer noch Wachler waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Martin Osterrieder war spürbar betroffen von der Reaktion von Pschierer. Er betonte, der Kreisvorstand habe sich nicht aktiv um einen Gegenkandidaten bemüht. Dafür habe niemand eine Veranlassung gesehen. Noch Anfang des Jahres haben sich der CSU-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Andreas Tschugg, er und Pschierer zusammengesetzt. Damals hatte Pschierer laut Osterrieder gesagt, er stehe sehr gerne weiter zur Verfügung.