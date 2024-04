Fahrer hatte getrunken: 50.000 Euro Schaden bei Unfall

Mit Tempo 100 Stieß das Auto gegen ein Steinkreuz. Fahrer und Beifahrer hatten Glück im Unglück.

Bei einem Unfall am Ortseingang von Mindelheim ist in der Nacht auf Dienstag beträchtlicher Schaden entstanden. Laut Polizei war ein 24-jähriger Autofahrer aus Richtung Oberrieden nach Mindelheim unterwegs. Kurz vor dem Ortsschild Mindelheim kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit Tempo 100 gegen ein Steinkreuz, drehte sich um 180 Grad und blieb im Uferbereich der Mindel stehen. Mit viel Glück wurden die beiden Insassen nur leicht verletzt. Bei dem 24-Jährigen stellte die Polizei bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch fest, und ordneten eine Blutentnahme an. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, erhoben die Beamten zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Neben der Polizei waren noch der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Mindelheim im Einsatz. (mz)