Mindelheim

20:00 Uhr

Familie Sirch und ihre ganz private Energiewende

Energetische Sanierung in der Gartenstraße in Mindelheim: Fritz Sirch und sein Sohn Daniel arbeiten am Dach.

Plus Die Familie Sirch saniert gerade ein altes Haus in Mindelheim mit einem klaren Ziel: So viel Energie wie möglich selbst produzieren. Das rechnet sich.

Von Johann Stoll

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat das Thema bezahlbare Energie ganz neue Brisanz erfahren. Milliarden an Euros für Gas und Öl nach Russland zu überweisen, damit Putin seine Kriegsmaschinerie am Laufen hält, wollen immer weniger Menschen hierzulande mittragen. Was aber tun? Für Hausbesitzer gibt es Alternativen zum Heizen mit Gas und Öl. Sie können handeln. Daniel Sirch aus Mindelheim ist einer von ihnen.

