Mindelheim

vor 32 Min.

Finanzamt in Flammen: Mindelheims Feuerwehr trainiert den Ernstfall

Hauptübung der Feuerwehr in Mindelheim: In Sekundenschnelle wurden Schläuche an Hydranten angeschlossen und verlegt.

Plus Die Hauptübung der Mindelheimer Feuerwehr bietet einige Extraschwierigkeiten. Die Wehr zeigt ihre Schlagkraft vor Publikum.

Von Franz Issing Artikel anhören Shape

Es geschieht am Morgen eines ganz normalen Werktages. Im Finanzamt Mindelheim herrscht bereits reger Publikumsverkehr, als plötzlich schwarzer Rauch aus den Kellerfenstern des Gebäudes quillt und die Bahnhofstrasse in eine dunkle Nebelwolke hüllt. Aus den Fenstern des Gebäudes dringen Hilferufe und der Hausmeister schlägt Alarm und fordert zum Verlassen der Behörde auf. Eine gefährliche Situation - und zum Glück nur eine Übung. Mindelheims Feuerwehr trainiert für den Ernstfall.

Was war geschehen? Ein fiktiver technischer Defekt im Keller des Finanzamtes löste einen Kurzschluss und in Folge einen Funkenflug aus. Im Nu brannte es im Archiv der Behörde und das Feuer breitete sich rasend schnell in den Kellerräumen aus. Dabei kam es auch zu starker Rauchentwicklung im Treppenhaus des Amtes, dem einzigen Fluchtweg.

