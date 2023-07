Fleißig, fröhliches Miteinander im Naturlehrgarten in Mindelheim

Ein emsiges Team kümmert sich um die Vielfalt im Mindelheimer Naturlehrgarten. Seit einigen Monaten hat es eine neue Leiterin.

Bunte Schmetterlinge, Blütenpracht, quakende Frösche im Teich, ein Abenteuerbereich für Kinder und viele Ecken, die zum Genießen und Entdecken einladen, das ist der Naturlehrgarten am Mindelheimer Stadtrand. Die Idylle ist aber kein Selbstläufer: Im etwa 7000 Quadratmeter großen Areal gibt es jede Menge zu tun, die Aufgaben dort sind so vielfältig wie der Garten selbst.

Seit März kümmert sich Christine Ruiu um die Koordination der Arbeiten. Sie tritt damit die Nachfolge von Walter Feil an, der in den vergangenen fünfzehn Jahren fast täglich dort anzutreffen war, leider jedoch im April gestorben ist. Damit tritt sie in große Fußstapfen, denn Walter Feil hatte Großartiges geleistet: gemeinsam mit den Aktiven im Bund Naturschutz, der Stadt Mindelheim und vielen weiteren Akteuren. Christine Ruiu liegt das Thema Naturgarten sehr am Herzen. Für sie ist der Naturlehrgarten der ideale Platz für eine Auszeit vom Alltag und viele kleine Abenteuer. So tauscht sich das Team nicht nur über anfallende Aufgaben und Planungen aus, sondern auch über die wunderschönen Eidechsen, welche Blüten gerade besonders schön sind oder wo man am besten die Ameisenlöwen beobachten kann.

Eis und Plaudereien bei der Dankesfeier im Naturlehrgarten

Ein besonderer Höhepunkt war das gemeinsame Dankestreffen für die Helferinnen und Helfer im Naturlehrgarten und bei der Amphibiensammlung im Frühjahr. Ein leckeres Bauernhofeis zur Begrüßung war bei den sommerlichen Temperaturen genau das Richtige. Danach ließ Biologe Martin Muth die Gruppe an seinem Wissen um die vielen kleinen Wunder teilhaben und begeisterte Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Im Anschluss saß die Gruppe lange zusammen und genoss das gemeinsame Picknick und die laue Abendstimmung. Auch weitere Helfer sind immer willkommen. Jeweils am zweiten Samstag im Monat von 15 bis 17 Uhr trifft sich die Gruppe, um gemeinsam zu arbeiten und danach einzukehren. Dazwischen kümmern sich kleinere Teams um den Garten. Kontakt per E-Mail an mindelheim@bn.de oder telefonisch bei Christine Ruiu unter 08261 21687. (mz)

